Главный исполнительный директор «Нафтогаза» подтвердил, что уходит из компании: не может работать «эффективно»

Главный исполнительный директор «Нафтогаза» Отто Ватерландер подтвердил, что написал письмо наблюдательному совету компании, в котором заявил о намерении подать в отставку, поскольку больше не может работать эффективно.

Об этом он рассказал в интервью «Экономической правде», которое обнародовали во вторник, 21 сентября.

По его словам, «Нафтогаз» после смены руководства «не находится в стадии развития», «очень большое количество решений заморожено».

«Я написал письмо наблюдательному совету компании, в котором отметил, что больше не чувствую, что могу работать эффективно. Я попросил его помочь урегулировать эту ситуацию, потому что «Нафтогаз» должен принимать решение о важных вещях, ему нужна эффективная исполнительная команда. Я проинформировал наблюдательный совет, что в такой ситуации требуется эффективное решение. Я понимаю, что наблюдательный совет пытался отстранить Юрия Витренко с должности главы правления, но не смог это сделать. Соответственно, чтобы разрешить ситуацию, возможным решением станет мое увольнение», — пояснил Ватерландер.

Комментируя увольнение трех независимых членов наблюдательного совета, Ватерландер заявил, что «правительство не оставило им выбора, когда четко заявило, что компания не может существовать без Витренко в должности главы правления».

Отметим, что в начале сентября в отставку подали Клэр Споттисвуд, которая была председателем наблюдательного совета, а также Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. Причиной такого решения стало назначение главой «Нафтогаза» Юрия Витренко.