Арахамія визнав «певні розбіжності» з Разумковим і хоче зʼясувати, як спікер працює з лікарняного. Опозиційні фракції проти заміни голови ВР

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія хоче юридично з’ясувати, як спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликає засідання, перебуваючи на лікарняному. Він визнав, що з очільником парламенту є «певні розбіжності».

Про це Арахамія сказав у кулуарах парламенту.

«Щодо лікарняного, я хотів би, щоб з’ясували, тому що я не розумію. Він офіційно на лікарняному, але видає розпорядження. Коли людина на лікарняному — будь то президент чи журналіст, вона не може виконувати жодні обов’язки», — зазначив він.

Арахамія визнав, що у команди президента з Разумковим є «певні розбіжності», але заявив, що голову парламенту досі сприймають як частину влади. Водночас у партії хочуть почути позицію Разумкова через інформацію журналістів про його бажання «будувати окрему політичну кар’єру».

Опозиційні фракції в Раді виступають проти заміни Разумкова.

«Ми були єдиною фракцією, що не голосувала за його призначення, я боюся, що ми будемо єдиною фракцією, що не голосуватиме за його звільнення» — сказала співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

За її словами, Разумков намагається відстоювати незалежність парламенту. Зі схожою позицією виступили й в «Голосі». Там зазначили, що Разумков справляється зі своєю посадою.

Фракція ОПзЖ теж не підтримує відставку Разумкова. Там вважають, що спікер дотримується «державницької позиції».

«Єдина причина, чому його хочуть замінити, — тому що він не повністю ручний і не виконує всі забаганки Офісу президента», — вважає співголова фракції Юрій Бойко.

Заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв вважає, що монобільшість не наважиться замінити Разумкова. Він вважає, що такий публічний конфлікт зі спікером лише зашкодить «Слузі народу».