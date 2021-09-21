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З 23 вересня Україна перейде в «жовту» зону карантину. Які обмеження запроваджують

Автор:
Софія Телішевська
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З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

Таке рішення сьогодні ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє урядовий портал.

Згідно з постановою Кабміну, усюди діятимуть такі обмеження:

Водночас обмеження «жовтого» рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі відвідувачі та щонайменше 80% працівників закладів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год.) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників, варто користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми COVID-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год.) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Щодо освітнього процесу, то заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як у 80% працівників хоча б одного щеплення. Помʼякшення цієї норми на засіданні не розглядали.

Напередодні міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко зазначив, що у «червону» зону можуть потрапити Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська і Тернопільська області, утім поки всі перебувають у «жовтій зоні».