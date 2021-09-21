З 23 вересня Україна перейде в «жовту» зону карантину. Які обмеження запроваджують

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З четверга, 23 вересня, на всій території України буде встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки.

Таке рішення сьогодні ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє урядовий портал.

Згідно з постановою Кабміну, усюди діятимуть такі обмеження:

заборонено проводити масові заходи за участю більше ніж однієї особи на 4 кв. метри або наповненістю залів понад дві третини місць;

за одним столиком у закладах харчування може сидіти не більше 4 осіб.

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів.

Водночас обмеження «жовтого» рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі відвідувачі та щонайменше 80% працівників закладів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год.) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників, варто користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми COVID-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год.) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Щодо освітнього процесу, то заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як у 80% працівників хоча б одного щеплення. Помʼякшення цієї норми на засіданні не розглядали.

Напередодні міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко зазначив, що у «червону» зону можуть потрапити Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська і Тернопільська області, утім поки всі перебувають у «жовтій зоні».