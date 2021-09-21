У Судані військові здійснили невдалу спробу держперевороту — затримано майже 40 офіцерів

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Al Jazeera English / Flickr

Влада Судану повідомила, що у країні сталася невдала спроба державного перевороту, який намагалася здійснити група військових.

Про це інформує телеканал Al Arabiya з посиланням на джерело в уряді країни.

Член правлячої військово-цивільної ради Мохаммед аль Фіки Суліман заявив, що путч провалився, тож зараз «армія і регулярні війська тримають ситуацію під контролем». Також відомо, що на вулицях Хартуму зʼявилися танки.

Командування збройних сил і правляча у країні Суверенна рада закликали громадян «стати на захист країни та захистити перехідний період». При цьому, як повідомляє телеканал, Кабмін і члени ради продовжують працювати у звичайному режимі.

За попередніми даними, за спробою держперевороту стоїть група функціонерів і прихильників режиму колишнього президента Судану Омара аль Башира. За даними CNN, наразі уже затримано майже 40 офіцерів бронетанкових військ. Путчисти, зокрема, планували захопити будівлю держрадіостанції, проте не змогли це здійснити.