Вибух автомобіля у Дніпрі: слідство розглядає дві версії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Національна поліція
Слідство наразі розглядає дві можливі версії вибуху автомобіля у Дніпрі, під час якого загинули речниця місцевого управління ДСНС Дар’я Гречищева та парамедик Олексій Кавлак.
Про це повідомив заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко, пише «Радіо Свобода».
Перша версія — це професійна діяльність загиблих, зокрема їхня активна громадська позиція. Гречищева та Кавлак були волонтерами та часто їздили до військових на Донбасі.
Друга версія — вибух пов’язаний із «неприязними стосунками» певних людей із загиблими. Про кого саме йдеться, Савенко не уточнив, пославшись на таємницю слідства.
Він підкреслив, що сила вибуху відповідала 1—2 кілограмам тротилу. Слідство наразі з’ясовує, де саме була вибухівка. Саму ж подію кваліфікували як теракт через те, що вибух відбувся у громадському місці, майже у центрі міста.
- Уранці 15 вересня у Дніпрі вибухнув автомобіль. Він був припаркований неподалік магазину та житлового будинку навпроти міської лікарні № 16. Унаслідок вибуху загинула начальниця відділу звʼязків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області капітан Дарʼя Гречищева. Другий загиблий — парамедик з Києва Олексій Кавлак. Він належав до організацій «Aid Brothers» і «Український легіон». Як повідомив «Ґратам» глава «легіону» Олексій Санніков, в Дніпрі Кавлак спільно з ДСНС навчав населення основам домедичної допомоги.