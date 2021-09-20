У Росії ЦВК опрацювала майже 100% протоколів: у Держдуму проходять пʼять партій

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Прес-служба Державної Думи Росії

Глава Центрвиборчкому Росії Елла Памфілова заявила, що вибори до Держдуми відбулися, оскільки явка становила 51,68%. Відтак у нову Думу проходять пʼять партій.

Ще три непарламентські партії провели у нижню палату одномандатників, пише «РБК».

За даними ЦВК після підрахунку 98,58% протоколів, «Єдина Росія» набирає 49,8%, КПРФ — 19,05%, ЛДПР — 7,48%, «Справедлива Росія — За правду» — 7,4%, партія «Нові люди» — 5,36%.

Остаточні підсумки виборів оголосять у пʼятницю, 24 вересня.

«Недійсними загалом визнано 25 830 бюлетенів. У масштабах країни це мізерний результат», — сказала Памфілова.

Також глава ЦВК повідомила, що на трьох дільницях в Калмикії, окупованому українському Криму та у Санкт-Петербурзі результати голосування скасували. За її словами, є ще 6—7 дільниць, в яких можуть ухвалити аналогічне рішення.

Нагадаємо, що у Росії з 17 до 19 вересня проходили вибори до Держдуми. До них залучали жителів окупованих Криму і територій Донбасу. Україна і країни Заходу виступають проти — ЄС готовий не визнавати результати, а Україна обіцяє санкції.