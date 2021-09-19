У Росії заявили, що на виборах до Держдуми проголосували 150 тисяч жителів окупованого Донбасу
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- Костя Андрейковець
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Приблизно 150 тисяч жителів окупованих територій Донбасу, у яких є російські паспорти, проголосували дистанційно на виборах до Держдуми Росії.
Про це повідомив голова комісії РПЛ з міжнародного співробітництва в галузі прав людини Кирило Вишинський, передає ТАСС.
За його словами, це приблизна цифра, яку назвали в російській ЦВК станом на 15:45.
«Зрозуміло, що якісь цифри можна називати тільки приблизно в силу того, що якась частина людей, що живуть в «ДНР» і «ЛНР» і отримали паспорти, раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не лише за федеральні партійні списки, а й за місцевих кандидатів», — заявив Вишинський.
- З 17 по 19 вересня в Росії проходять вибори до Держдуми. До них залучають жителів Криму і Донбасу. Україна і країни Заходу виступають проти — ЄС готовий не визнавати результати, а Україна обіцяє санкції.
- 19 вересня російські ЗМІ показали відео, на якому невідомий чоловік на російському держпорталі голосує за списком від імені жителів окупованої Луганської області за путінську «Єдину Росію».
- Паралельно бойовики возять людей на голосування в Ростовську область. Деяким з них видають паспорти РФ прямо перед голосуванням.