У Росії заявили, що на виборах до Держдуми проголосували 150 тисяч жителів окупованого Донбасу

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Приблизно 150 тисяч жителів окупованих територій Донбасу, у яких є російські паспорти, проголосували дистанційно на виборах до Держдуми Росії.

Про це повідомив голова комісії РПЛ з міжнародного співробітництва в галузі прав людини Кирило Вишинський, передає ТАСС.

За його словами, це приблизна цифра, яку назвали в російській ЦВК станом на 15:45.

«Зрозуміло, що якісь цифри можна називати тільки приблизно в силу того, що якась частина людей, що живуть в «ДНР» і «ЛНР» і отримали паспорти, раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не лише за федеральні партійні списки, а й за місцевих кандидатів», — заявив Вишинський.