У Росії вперше з липня почала зростати кількість хворих на ковід — і летальність також
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ezra Acayan / Stringer
У Росії за минулий тиждень кількість хворих на коронавірус зросла вперше з середини липня. До цього вона знижувалась вісім тижнів поспіль. Крім цього, зростає і летальність хвороби.
Про це російське інформаційне агентство ТАСС повідомило 19 вересня з посиланням на дані оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом.
Коефіцієнт поширення ковіду за підсумками тижня зріс до 1,09 — максимуму від 6 липня. Це може свідчити про початок чергового підйому захворюваності. Крім того, кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, вже перевершила максимуми попередніх хвиль епідемії і продовжує зростати. Зараз у Росії хворіють 578 028 осіб проти 557 664 попереднього тижня.
При цьому продовжує зростати і летальність хвороби. За тиждень вона збільшилася з 2,7% до 2,72%.
Зростання числа виявлених випадків зараження в Росії повʼязане, в першу чергу, з ситуацією в Москві, Санкт-Петербурзі і Підмосковʼї — на них минулого тижня прийшлася чверть всіх хворих у країні.
- Президент Росії Володимир Путін пішов на самоізоляцію через коронавірус в його оточенні — захворіли люди, які займаються безпекою.
- Наприкінці липня зʼявилось розслідування журналістів про те, що у Росії коронавірусом могли перехворіти 29 млн людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії і на першому місці за кількістю хворих на мільйон населення.