У Росії вперше з липня почала зростати кількість хворих на ковід — і летальність також

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Ezra Acayan / Stringer

У Росії за минулий тиждень кількість хворих на коронавірус зросла вперше з середини липня. До цього вона знижувалась вісім тижнів поспіль. Крім цього, зростає і летальність хвороби.

Про це російське інформаційне агентство ТАСС повідомило 19 вересня з посиланням на дані оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом.

Коефіцієнт поширення ковіду за підсумками тижня зріс до 1,09 — максимуму від 6 липня. Це може свідчити про початок чергового підйому захворюваності. Крім того, кількість так званих активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, вже перевершила максимуми попередніх хвиль епідемії і продовжує зростати. Зараз у Росії хворіють 578 028 осіб проти 557 664 попереднього тижня.

При цьому продовжує зростати і летальність хвороби. За тиждень вона збільшилася з 2,7% до 2,72%.

Зростання числа виявлених випадків зараження в Росії повʼязане, в першу чергу, з ситуацією в Москві, Санкт-Петербурзі і Підмосковʼї — на них минулого тижня прийшлася чверть всіх хворих у країні.