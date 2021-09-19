Китайська версія TikTok встановила суворі обмеження для підлітків

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Aaron Yoo / Flickr

Китайська версія TikTok — соцмережа Douyin — ввела жорсткі обмеження для підлітків, молодших за 14 років. Виконуючи рішення влади в КНР, підлітки зможуть користуватися Douyin всього 40 хвилин на день і тільки з 6:00 до 22:00.

Про це повідомляє Reuters.

Douyin ввела так званий «молодіжний режим». Власники соцмережі заявили, що це обмеження стало найсуворішим в історії платформи.

Подібний режим зʼявився і в додатку WeChat, а в липні і серпні китайським дітям ввели обмеження на відеоігри, заборонивши грати ночами у додатках і встановивши фіксовані погодинні рамки.

Цього року китайські регулятори посилили контроль над інтернетом і ввели системи штрафів для компаній «за порушення основних соціалістичних цінностей». Влада таким чином нібито захищає неповнолітніх від «онлайн-загроз».

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