Нацполіція: Марш рівності у Києві відбувся без порушень, всі акції вже завершились

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Стас Козлюк / Бабель

У Києві Марш рівності — мирна хода на підтримку прав ЛГБТ-спільноти — відбувся без порушень, всі планові акції завершились, однак поліція продовжує забезпечувати безпеку на вулицях.

Про це Нацполіція повідомила у неділю, 19 вересня, коли відбувся Марш.

За безпеку під час акції відповідали поліція діалогу, кінологи і вибухотехніки, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та військові Національної гвардії.

Зазначимо, що у цьогорічному Марші рівності взяли участь майже 7 тисяч людей з різних регіонів. Темою заходу було «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки». Серед основних вимог — закріпити в українському законодавстві відповідальність за злочини на ґрунті ненависті. У парку Шевченка ж були близько 50 противників заходу, які пропонували «лікувати геїв».

Крім цього, учасники руху «Традиція і Порядок» прийшли до Офісу президента і заявили, що організатори Маршу рівності «навʼязують українцям непопулярні ініціативи».