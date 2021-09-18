В Афганістані школи відновили роботу. Але дівчат туди не пустили

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Ісламістський рух «Талібан» заборонив дівчатам ходити до середньої школи в Афганістані. Також там не зможуть працювати і жінки-вчителі.

Про це пише BBC.

Міністерство освіти Афганістану повідомило, що навчання в середній школі відновлюється у суботу, 18 вересня. Але туди мають повернутися лише учні та чоловіки-вчителі. У заяві відомства про відновлення занять немає жодних згадок про дівчат та жінок.

Водночас речник «Талібану» Забіхулла Моджахед зазначив, що школи для дівчат нібито «незабаром відкриються». Наразі в уряді талібів працюють над створенням «спеціальної процедури» для цього.