В Афганістані скасували Міністерство у справах жінок і створили на його базі відомство чесноти
- Автор:
- Софія Телішевська
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United Nations Photo / Flickr
В Афганістані скасували Міністерство у справах жінок і створили на його базі Міністерство з пропаганди чесноти і уникнення пороків.
На будівлі міністерства вже встановили табличку з новою назвою, повідомляє BBC.
Таке відомство вже існувало раніше під час правління «Талібану», саме воно вводило суворі релігійні доктрини в країні відповідно до ісламського порядку, а також створювало значні обмеження прав жінок у країні.
Тоді це міністерство відповідало також за роботу «поліції моралі», яка стежила за виконанням норм шаріату. Порушники ісламського закону зазнавали суворого покарання — це були шмагання, побиття, ампутація кінцівок та публічні страти.
У соціальних мережах також поширюють відео, де жінки проводять поодинокі демонстрації з проханням дозволити їм повернутися на роботу.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу в середу, 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», жінок, попри обіцянки, там немає. Пізніше бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.
- Зараз в Афганістані жінкам порадили не виходити з дому «з міркувань безпеки», адже таліби не знають, як із ними спілкуватися. Обіцяють, що ця рекомендація є тимчасовою, поки для жінок не створять належну систему безпеки.