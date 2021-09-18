В Афганістані скасували Міністерство у справах жінок і створили на його базі відомство чесноти

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United Nations Photo / Flickr

В Афганістані скасували Міністерство у справах жінок і створили на його базі Міністерство з пропаганди чесноти і уникнення пороків.

На будівлі міністерства вже встановили табличку з новою назвою, повідомляє BBC.

Таке відомство вже існувало раніше під час правління «Талібану», саме воно вводило суворі релігійні доктрини в країні відповідно до ісламського порядку, а також створювало значні обмеження прав жінок у країні.

Тоді це міністерство відповідало також за роботу «поліції моралі», яка стежила за виконанням норм шаріату. Порушники ісламського закону зазнавали суворого покарання — це були шмагання, побиття, ампутація кінцівок та публічні страти.

У соціальних мережах також поширюють відео, де жінки проводять поодинокі демонстрації з проханням дозволити їм повернутися на роботу.