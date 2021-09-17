З жовтня SkyUp запускає новий рейс з Києва в ОАЕ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / SkyUp Airlines
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines почне виконувати рейси з Києва в емірат Рас-ель-Хайма (ОАЕ). Перший політ запланований на 23 жовтня.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Спершу лайнер літатиме у цьому напряму раз на тиждень, у суботу, а з 22 грудня 2021 року двічі на тиждень — у середу та суботу. Вартість квитків стартує від трьох тисяч гривень.
Рас-ель-Хайма-емірат розташований на півночі ОАЕ і виходить до узбережжя Перської затоки.
Під час реєстрації на рейс в ОАЕ необхідно надати:
- поліс Міжнародного медичного страхування, що підтверджує покриття витрат, повʼязаних з лікуванням COVID-19 і перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ;
- заповнений англійською мовою і роздрукований сертифікат ПЛР-тесту, який підтверджує негативний результат COVID-19, який повинен бути виданий не більше ніж за 72 години до прибуття в ОАЕ.
Після прибуття в ОАЕ необхідно пройти ще один тест на COVID, який роблять безпосередньо в аеропорту, а також завантажити додаток ALHOSN і зареєструватися в ньому для можливого спілкування з органами охорони здоровʼя ОАЕ.
Результат тесту надійде у вигляді смс-повідомлення упродовж 24 годин. До отримання результату тесту необхідно перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання.
- Від кінця серпня авіакомпанія SkyUp запустила рейси з Києва до Парижу та Ніцци. Крім того, SkyUp з 18 жовтня відкриває прямі рейси з Києва в іспанську столицю Мадрид.