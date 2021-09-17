Бойовики «ЛНР» під час навчань обстріляли село, є постраждалі серед цивільних

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Бойовики «ЛНР» під час військових навчань обстріляли село Іллірія Лутугинського району Луганської області. Унаслідок обстрілу постраждали місцеві будівлі, а також цивільне населення.

Про це пише ГУР Міноборони України у своєму Facebook.

«16 вересня під час проведення тренувань зі стрільби та управління вогнем з артилерійськими підрозділами 2 АК (Луганськ) оперативного угруповання РОВ окупантами був обстріляний населений пункт Іллірія в Лутугинському районі ТОТ в Луганській області. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі храму Олександра Невського, зведеного в XIX сторіччі, продовольчого магазину та будинку культури. Є постраждалі серед цивільного населення», — зазначили у відомстві.

Там також розповіли, що бойовики наразі намагаються приховати інцидент та перекласти відповідальність на Збройні сили України.

Водночас у соцмережах публікують дописи очевидців, а також фото та відео постраждалих будівель унаслідок обстрілу.