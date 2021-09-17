Боевики «ЛНР» во время учений обстреляли село, есть пострадавшие среди гражданских

Боевики «ЛНР» во время военных учений обстреляли село Иллирия Лутугинского района Луганской области. В результате обстрела пострадали местные здания, а также гражданское население.
Об этом пишет ГУР Минобороны Украины в своем Facebook.
«16 сентября во время проведения тренировок по стрельбе и управлению огнем с артиллерийскими подразделениями 2 АК (Луганск) оперативной группировки РОВ оккупантами был обстрелян населенный пункт Иллирия в Лутугинском районе ТОТ в Луганской области. В результате обстрела повреждены здания храма Александра Невского, построенного в XIX веке, продовольственного магазина и дома культуры. Есть пострадавшие среди гражданского населения», — отметили в ведомстве.
Там также рассказали, что боевики теперь пытаются скрыть инцидент и переложить ответственность на Вооруженные силы Украины.
В то же время в соцсетях публикуют сообщения очевидцев, а также фото и видео пострадавших вследствие обстрела зданий.
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