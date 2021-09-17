МОЗ дозволив комбінувати вакцини Pfizer та Moderna

Новини

Tim Reckmann / Flickr

Міністерство охорони здоровʼя України дозволило комбінувати вакцини від коронавірусу Pfizer та Moderna. Тобто, якщо перше щеплення зробили препаратом Moderna, друге — можна робити Pfizer та навпаки.

Про це йдеться у розʼясненні МОЗ, яке опублікували у пʼятницю, 17 вересня.

Інтервал між першою і другою дозами має становити 28 днів. МОЗ запевняє, що комбінування вакцин Moderna та Pfizer є безпечним та ефективним.

Ще у липні головний санітарний лікар країни Ігор Кузін анонсував, що МОЗ розробляє інструкцію щодо комбінування вакцин Moderna та Pfizer. Тоді МОЗ схвалив рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики про те, що треба дозволити комбінувати мРНК-вакцини. Зазначимо, що вакцини Pfizer та Moderna зроблені саме на основі мРНК — молекули, яка допомагає клітинам виробляти специфічні для захворювання антитіла.