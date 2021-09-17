Київська міська рада: У столиці у всіх комунальних школах провакциновано 80% вчителів

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Київська міська рада повідомила, що у всіх комунальних школах столиці показники вакцинації вчителів перейшли за 80%. Тобто у випадку запровадження «жовтої» зони, школи зможуть працювати в очному форматі.

Про рівень вакцинації йдеться у повідомленні мерії від пʼятниці, 17 вересня.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський зазначив, що за тиждень усі райони «якісно підтягнули показники» вакцинації у школах. Лідерами вакцинації вчителів він називає Голосіївський, Дніпровський та Святошинський райони: наразі вони мають показники у понад 85%.

Київська мерія зазначає, що захворюваність серед шкільних вчителів наразі становить менше ніж 0,1%, а серед учнів — 0,004%.

Зазначимо, що у разі введення «жовтого» рівня карантину школи працюватимуть, якщо 80% вчителів будуть вакциновані (однією або двома дозами). При «червоному» — 100% вчителів повинні мати щеплення, аби школа працювала очно. У рекомендаціях від Міністерства освіти та науки не йдеться про закриття шкіл, якщо 80% вчителів не прищеплені.

20 вересня в Україні набуває чинності постанова уряду про нові карантинні заходи. Однак це не означає, що їх одразу запровадять — це має ухвалити комісія з надзвичайних ситуацій на засіданні. Якщо ухвалить, то у країні запровадять «жовтий» та «зелений» COVID-сертифікати вакцинації (вони надаватимуть привілеї прищепленим, наприклад, у відвідуванні ресторанів чи спортзалів).