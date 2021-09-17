Глава Київської ОДА Володін: В області школи із невакцинованими вчителями закриють — онлайну не буде

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Кравс Євгеній / УНІАН

Глава Київської обласної державної адміністрації Василь Володін заявив, що в області школи закриють на карантин, якщо 80% вчителів не будуть вакциновані від коронавірусу. Про це він заявив під час візиту до ліцею.

«Хочу достукатись до всіх освітян Київщини. Цього року наша область має можливість повноцінно функціонувати навіть у посилених карантинних нормах. Але є умова — працюватимуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників. Є всі можливості для того, щоб швидко виправити ситуацію і забезпечити навчання для дітей навіть тоді, коли область переведуть до «жовтої» зони. Якщо ж до 20 вересня цього не буде зроблено, школу зачинять. Онлайну більше не буде», — заявив Володін і додав, що вимога мати 80% вакцинованих у колективі стосується як соціальної сфери, так і бізнесу.

Цей захід він назвав вимушеним, оскільки в області почала стрімко зростати кількість хворих на коронавірус. Аналогічно збільшується і рівень госпіталізації.

Раніше глава Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук також анонсувала, що в області не буде дистанційного навчання у школах. Їх закриють, якщо вчителі не вакцинуються. Зазначимо, що у рекомендаціях від Міністерства освіти та науки не йдеться про закриття шкіл, якщо 80% вчителів не прищеплені.

20 вересня в Україні набуває чинності постанова уряду про нові карантинні заходи. Однак, це не означає, що їх одразу запровадять — це має ухвалити комісія з надзвичайних ситуацій на засіданні. Якщо ухвалить, то у країні запровадять «жовтий» та «зелений» COVID-сертифікати вакцинації (вони надаватимуть привілеї прищепленим, наприклад, у відвідуванні ресторанів чи спортзалів).

У разі введення «жовтого» рівня карантину школи працюватимуть, якщо 80% вчителів будуть вакциновані (однією або двома дозами). При «червоному» — 100% вчителів повинні мати щеплення, аби школа працювала очно.