США запровадили санкції проти п’яти членів «Аль-Каїди», які живуть у Туреччині
- Автор:
- Софія Телішевська
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US Embassy Kabul Afghanistan / Flickr
Сполучені Штати запровадили санкції відносно п’яти прибічників «Аль-Каїди» з Туреччини, що надають екстремістському угрупованню фінансові послуги та допомогу в організації поїздок.
Про це повідомило Міністерство фінансів США.
За словами директорки Управління з контролю за іноземними активами Андреа Ґакі, санкції «підкреслюють непохитну прихильність Сполучених Штатів боротьбі з фінансуванням «Аль-Каїди».
«Ми продовжимо працювати з нашими зарубіжними партнерами, зокрема Туреччиною, щоб викривати і руйнувати мережі фінансової підтримки «Аль-Каїди», — додала вона.
До санкційного списку потрапив юрист єгипетського походження Маджд Салім, якого вважають головним координатором деякої діяльності «Аль-Каїди» в Туреччині.
Туди ж потрапили Мухаммад Наср ад-Дін аль-Газлані, єгипетський фінансовий кур’єр, який здійснював грошові перекази в підтримку «Аль-Каїди», і турецькі громадяни Нуреттін Мусліхан, Себраіл Гузель і Сонер Гурлейен.
Санкції передбачають блокування активів на території США і заборону на проведення фінансових операцій.
Американські спецслужби зафіксували перші ознаки того, що бойовики «Аль-Каїди» почали повертатися до Афганістану. ЦРУ вважає, що впродовж років загроза цього терористичного угруповання для США може поновитися.
- «Аль-Каїда» — міжнародна терористична сунітська джихадистська організація. Заснована 1988 Усамою бен Ладеном в Афганістані для боротьби з радянським вторгненням. Після виведення радянських військ з Афганістану «Аль-Каїда» зосередилася на США як на «імперії зла», на західному світі з його способом життя, його культурою і на всіх його прибічниках в ісламських країнах. Організація ставить собі за мету створити «Великий ісламський халіфат».