Ексречниця президента Мендель повертається на канал Ахметова в нову програму

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Соколовська Інна / УНІАН

Колишня речниця президента Юлія Мендель знову повертається в ефір телеканалу олігарха Ріната Ахметова «Україна 24». Тепер вона стане колумністкою програми «Реальна політика з Євгенієм Кисельовим».

Про це повідомила пресслужба каналу «Україна 24».

На каналі анонсують, що таким чином вони «підсилюють команду проєкту» у новому інформаційному сезоні. Щонеділі з 19 вересня Юлія Мендель коментуватиме події, які відбуваються в Україні та світі.

«Багато людей сприймають Юлію Мендель як колишню прессекретарку президента. А насправді вона професійна журналістка з великим досвідом роботи, працювала в багатьох іноземних медіа, таких як New York Times чи Politico. І це, включно з роботою в Офісі президента, робить її думку цікавою і корисною для аудиторії», — вважає Євгеній Кисельов.

До цього Мендель стала членом команди телепрограми «Велика деолігархізація», яка виходила на каналах «Україна» та «Україна 24». Втім уже 4 вересня після майже двох місяці роботи канал закрив програму «Велика деолігархізація», оскільки «зник предмет розгляду».