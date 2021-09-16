МОЗ: В Україні посилять відповідальність за підробку свідоцтв про вакцинацію

Новини

Немеш Янош / УНІАН

В Україні почастішали випадки купівлі підробних міжнародних свідоцтв про вакцинацію, а також довідок про протипоказання до щеплення. У звʼязку з цим, триває підготовка законодавчого акту, який посилить відповідальність за підробку медичних документів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

У відомстві нагадали, що підробка документів карається законом і акцентували увагу на тому, що люди з фальшивими свідоцтвами загрожують здоровʼю і життю оточуючих, оскільки можуть заражати коронавірусом.

У міністерстві зазначили, що активно співпрацюють з поліцією і СБУ у пошуках підробних документів і їх розповсюджувачів.

МОЗ просить громадян повідомляти поліції про всі випадки продажу підробних документів про вакцинацію.

Читайте також: КМДА не бачить передумов для карантину попри зростання кількості хворих на коронавірус у столиці