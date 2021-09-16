МОЗ закликав вакцинуватися від грипу. В Україні очікується чотири штами

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sweetlouise / Pixbay

В Україні в новому епідсезоні очікується циркуляція 4 штамів грипу. Міністерство охорони здоров’я закликало вакцинуватися медиків, вчителів, людей похилого віку старше 65 років, вагітних і людей з хронічними захворюваннями.

За прогнозами, в Україні будуть поширені штами A/Victoria (H1N1), A/Cambodia (H3N2), В/Washington і B/Phuket. Раніше МОЗ B/Phuket не вказували у прогнозі.

У відомстві зазначили, що вакцинуватися краще до початку циркуляції вірусів грипу — у вересні-жовтні, щоб утворився імунітет і достатня кількість захисних антитіл. Однак щеплення можна робити і пізніше, навіть якщо в регіоні зафіксовано сезонні спалахи захворюваності. МОЗ нагадує, що вакцинація від грипу безпечна.

У міністерстві зазначають, що в умовах пандемії COVID-19 щеплення від грипу особливо актуальні.

Вакцинація проти грипу відноситься до рекомендованих — її немає в національному календарі профілактичних щеплень, тому вакцину можна закуповувати за рахунок місцевих бюджетів, підприємств або за свій рахунок в аптеках.

Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що торік у багатьох хворих на грип хвороба проходила важко, а деякі зіткнулися з віддаленими наслідками. Тому з червня відомство почало переговори щодо передачі Україні вакцини за рахунок гуманітарної допомоги. В аптеки планують постачити майже мільйон доз.