Полковник СБУ Расюк заявив, що його катували співробітники спецслужби. ДБР відкрило справу

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу за заявою полковника Служби безпеки України Юрія Расюка. Він заявив, що його катували співробітники СБУ.

Спершу ця інформація з посиланням на джерела зʼявилася у сайті «Дзеркало тижня». Пізніше пресслужба ДБР підтвердила «Бабелю» цю інформацію.

Так, 9 вересня Расюк, якого підозрюють у підготовці вбивства голови внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, заявив про катування.

Він звинувачує співробітників СБУ в тому, що вони застосовували до нього «дії, що супроводжуються насильством, погрожували насильством та іншими незаконними діями, аби підозрюваний вчинив те, що суперечить його волі».

За його словами, йдеться про момент затримання та проведення процесуальних та слідчих дій.

Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 127 — катування.