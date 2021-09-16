«ЄС не клуб для обраних»: президент Польщі Дуда підтримав вступ України та Молдови до Євросоюзу

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European Parliament / Flickr

Президент Польщі Анджей Дуда публічно підтримав вступ України та Молдови до Європейського Союзу.

Про це він заявив на неформальній зустрічі президентів парламентських і напівпрезидентських держав-членів Європейського Союзу, пише пресслужба польського президента.

«Ми не викличемо довіри, якщо нашим партнерам, які роблять зусилля з модернізації та хочуть приєднатися до нашої спільноти, не буде надана така можливість. Тому я говорю про розширення. Ми — Європа, континент, а не клуб для обраних», — зазначив Дуда.

За його словами, Євросоюз має бути відкритим для інших європейських країн, які прагнуть вступу і проводять для цього реформи.

«Нещодавно я був у Молдові з нагоди 30-річчя незалежності. Я бачив там молодих людей, які з ентузіазмом ставляться до зміни своєї країни. Усі ми бачили Україну в 2014 році, де молоді патріоти та демократи гинули на барикадах за те, аби їхня країна мала шанс одного дня увійти в європейське співтовариство. Отже, якщо ми хочемо, щоб Союз був справді Європейським Союзом, ми повинні продовжувати політику розширення», — закликав президент Польщі.