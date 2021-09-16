Верховний суд скасував вирок ВАКС колишньому судді, якому дали 2 роки за хабар

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховний суд скасував вирок Вищого антикорупційного суду, який в лютому цього року засудив колишнього суддю Апеляційного суду Черкаської області Володимира Пономаренка до 2 років позбавлення волі за хабар у 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє громадська організація «Центр протидії корупції».

Рішення ухвалили судді ВС Сергій Фомін, Герман Анісімов та Ольга Булейко.

«Коли у квітні вирок підтвердила Апеляційна палата ВАКС, суддя-хабарник поїхав до Менської колонії. Тепер він не встигне відбути своє покарання», — зазначили у ЦПК.

Пономаренку винесли вирок 19 лютого. За даними слідства, за 30 тисяч гривень він вплинув на іншого суддю, щоб захистити від покарання водія, який керував авто у стані алкогольного спʼяніння.