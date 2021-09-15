NASA виділить $146 мільйонів на системи для місячного модуля. Гроші отримають Blue Origin і SpaceX
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Американське космічне агентство NASA виділить $146 мільйонів на розробку і доопрацювання існуючих систем для місячного посадкового модуля в рамках програми «Артеміда» (Artemis).
Про це повідомляється на сайті NASA.
Гроші отримають пʼять компаній. SpaceX Ілона Маска отримає $9,4 мільйона, Blue Origin Джеффа Безоса — $25,6 мільйона, військово-промислова корпорація Lockheed Martin — $35,2 мільйона, Northrop Grumman — $34,8 мільйона, а Dynetics — $40,8 мільйона.
За 15 місяців компанії повинні доопрацювати концепцію місячного посадкового модуля, включно з дизайном, а також оцінити безпечність та ефективність проєктів. Крім цього, вони проведуть випробування ключових компонентів і технологій.
Посадковий модуль братиме участь у місії доставки людей на Місяць у 2024 році, мета якої — створити на супутнику Землі інфраструктуру для подальшої відправки астронавтів на Марс.
- Через розробку самого модуля компанія Blue Origin раніше подала позов проти NASA. У квітні цього року NASA вибрало SpaceX для розробки посадкового модуля. У тендері також брали участь Blue Origin і Dynetics — вони спробували оскаржити підсумки конкурсу і звернулися до Рахункової палати США, яка в липні відхилила протест компаній. У липні Безос запропонував NASA покрити його витрати на $2 мільярди в обмін на контракт, який дасть Blue Origin можливість побудувати модуль.
- 16 серпня Blue Origin подала до суду, а NASA через це призупинило контракт зі SpaceX.