NASA виділить $146 мільйонів на системи для місячного модуля. Гроші отримають Blue Origin і SpaceX

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Американське космічне агентство NASA виділить $146 мільйонів на розробку і доопрацювання існуючих систем для місячного посадкового модуля в рамках програми «Артеміда» (Artemis).

Про це повідомляється на сайті NASA.

Гроші отримають пʼять компаній. SpaceX Ілона Маска отримає $9,4 мільйона, Blue Origin Джеффа Безоса — $25,6 мільйона, військово-промислова корпорація Lockheed Martin — $35,2 мільйона, Northrop Grumman — $34,8 мільйона, а Dynetics — $40,8 мільйона.

За 15 місяців компанії повинні доопрацювати концепцію місячного посадкового модуля, включно з дизайном, а також оцінити безпечність та ефективність проєктів. Крім цього, вони проведуть випробування ключових компонентів і технологій.

Посадковий модуль братиме участь у місії доставки людей на Місяць у 2024 році, мета якої — створити на супутнику Землі інфраструктуру для подальшої відправки астронавтів на Марс.