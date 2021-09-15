У Франції невакцинованих медиків відсторонять від роботи — люди вийшли на протест

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The Hill

У Франції з 15 вересня медпрацівників, які відмовились вакцинуватися проти коронавірусу, відсторонять від роботи без оплати праці. Через це тисячі медиків вийшли на протести, пише France24.

Річ у тім, що віднині персонал лікарень, водії машин швидкої допомоги, працівники будинків для людей похилого віку, приватні лікарі, співробітники пожежної служби та люди, які доглядають за літніми, повинні мати принаймні одну дозу вакцини. Загалом ідеться про 2,7 мільйона людей.

Ще в липні президент Франції Емманюель Макрон висунув громадянам такий ультиматум, але люди почали виходити на щотижневі протести, а десятки тисяч медиків досі не вакцинувалися.

Утім, одна з найбільших профспілок державного сектора Франції попередила, що відсторонення медиків призведе до катастрофи в системі охорони здоровʼя.

«Незалежно від того, вакциновані ми чи ні, ми проти того, щоб робити це щеплення обовʼязковим», — сказала 57-річна медсестра.