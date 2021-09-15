КНДР удруге за рік випустила балістичні ракети у Японське море

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Військові Південної Кореї заявили, що КНДР 15 вересня випустила дві балістичні ракети біля східного узбережжя.

Запуск відбувся через два дні після того, як Північна Корея заявила про успішне випробування нової зброї, пише Associated Press.

У заяві Обʼєднаного комітету начальників штабів Південної Кореї зазначено, що дві балістичні ракети полетіли в бік вод східного узбережжя Корейського півострова. Запустили їх з центральної частини КНДР.

Водночас берегова охорона Японії заявила, що обидві ракети впали у водах між Японією та Корейським півостровом. Жодна інфраструктура не постраждала.

Що саме було запущено, достеменно невідомо, але прем’єр Японії Йосіхіде Суга заявив, що це була саме балістична ракета.

У японському уряді заявили, що країна серйозно стурбована через чергові ракетні випробування КНДР і разом зі США та Південною Кореєю стежить за ситуацією.