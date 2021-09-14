«Перехрестіть хворого». Ексміністр Аваков звернувся до президента з проханням звільнити спікера ТКГ Арестовича

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Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков уперше після відставки з посади опублікував у соціальних медіа допис політичного спрямування, порадивши Офісу президента звільнити Олексія Арестовича з посади спікера ТКГ.

Він прикріпив відео з уривками виступу Арестовича, де той говорить, що «АТО — це куророт для хлопчиків». Зазначимо, що відео, яке опублікував ексміністр, датоване ще 2017 роком.

Аваков зазначив, що це відео він отримав від товариша, який є військовим. Ексміністр пояснив, що ніколи не роздає поради, коли його про це не просять, але слова спікера ТКГ викликали у нього вкрай негативну реакцію.

«Шановний Офіс президента, навіть, якщо ніхто з вас не віруючий — зберіть пальці в знамення — перехрестіть хворого — потім себе — і пошліть цього персонажа...подалі. Не підставляйте країну і президента», — зазначив Аваков та додав, що усі висловлювання Арестовича, зокрема про перейменування України на Русь-Україну лягає тінню на Офіс президента.

Колишній міністр також назвав Арестовича «самозакоханим пустоцвітом» та «мерзотником», який «зі смішком говорить поміж іншим про загибель на війні наших солдат».

«Люди дадуть цьому оцінку. А ось чи може такий персонаж представляти Україну в різних офісах і організаціях — питання не до суспільства. Упевнений, що реакція керівників країни, після перегляду цього ролика, буде негайною», — резюмував Аваков.