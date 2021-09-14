Справа «вагнерівців»: ексглава розвідки Міноборони Бурба прийшов на засідання слідчої комісії

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УНІАН

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба прийшов на засідання тимчасової слідчої комісії у справі «вагнергейту» — зірваної спецоперації із затримання бойовиків «Приватної військової компанії Вагнера», які брали участь у війні на Донбасі.

Про це у Facebook повідомив нардеп Роман Костенко.

«Ексначальник ГУР МОУ Василь Бурба прийшов надати інформацію стосовно спецоперації по затриманню «вагнерівців» на засідання парламентської ТСК», — написав нардеп. Інших деталей він не надав.