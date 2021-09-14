Справа «вагнерівців»: ексглава розвідки Міноборони Бурба прийшов на засідання слідчої комісії
- Автор:
- Олег Панфілович
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УНІАН
Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба прийшов на засідання тимчасової слідчої комісії у справі «вагнергейту» — зірваної спецоперації із затримання бойовиків «Приватної військової компанії Вагнера», які брали участь у війні на Донбасі.
Про це у Facebook повідомив нардеп Роман Костенко.
«Ексначальник ГУР МОУ Василь Бурба прийшов надати інформацію стосовно спецоперації по затриманню «вагнерівців» на засідання парламентської ТСК», — написав нардеп. Інших деталей він не надав.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків у Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП Андрій Єрмак, а також СБУ та Служба зовнішньої розвідки стверджували, що ніяку операцію не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Однак ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а пʼятий президент Порошенко заявив, що в 2018 році особисто її санкціонував.
- Вже 24 червня Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація із затримання «вагнерівців» дійсно готувалася, але не в Україні, хоча інші країни максимально намагалися «затягнути» Київ у цю історію.