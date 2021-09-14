Росія заблокувала роботу ТКГ щодо Донбасу, навʼязуючи «план» бойовиків. У переговори знову включили «експертку» Пирогову
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- Костя Андрейковець
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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr
Російська делегація заблокувала роботу гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Про це за підсумками засідання повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.
За його словами, делегація РФ відмовилася обговорювати імплементацію так званої «формули Штайнмаєра», намагалася просувати якийсь «план дій» від бойовиків «ЛНР» і «ДНР», а також ввела в підгрупу терористку Майю Пирогову, проти якої протестувала українська делегація.
За словами Гармаша, такими діями РФ продовжила ухилятися від обговорень розблокування роботи КПВВ і обміну утримуваними особами. Саме в гуманітарній підгрупі обговорюються ці питання. Він зазначив, що Москва чітко розуміє позицію України про те, що діалогу з бойовиками не буде, оскільки Україна не визнає субʼєктності окупованих територій в ТКГ, а тому свідомо блокувала роботу підгрупи.
Гармаш додав, що переводом Пирогової з політичної в гуманітарну підгрупу, робота першої тепер розблокована.
«Оскільки Пирогова одна, а робгруп, які вигідно заблокувати Кремлю — поки дві (всього робочих груп в ТКГ — 4), то, заблокувавши гуманітарну, вони розблокували політичну. Правда, замість Пирогової там зʼявився не менш колоритний «громадський експерт» — такий собі Бердичівський, але він, принаймні, поки що не засуджений за терористичну діяльність», — пояснив Гармаш.
- Росіяни не вперше залучають до переговорів по Донбасу Майю Пирогову. Україна відмовляється від таких переговорів і вимагає від ОБСЄ виключити її зі складу делегації. У 2018 році суд в Чернівцях заочно засудив Пирогову до 10 років позбавлення волі за створення терористичної організації «ДНР». Бойовики називають її журналістом, блогером і волонтером. Свого часу Пирогова керувала «міністерством інформаційної політики ДНР».
- Тим часом на Донбасі значно зросла кількість порушень режиму припинення вогню. У ТКГ зʼявилися від ОБСЄ два нових координатори робочих груп, але бойовики вже встигли зірвати засідання з ними.