Російські журналісти знайшли майно коханки глави МЗС Росії Лаврова на понад $13 мільйонів

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ТАСС

Російські журналісти виявили, що жінка на імʼя Світлана Полякова, «яку повʼязують давні та близькі стосунки» з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, а також її родина володіють активами на понад мільярд рублів ($13,7 мільйона).

Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Важные истории», яке оприлюднили у вівторок, 14 вересня.

Із посиланням на джерело журналісти стверджують, що Полякова працює в МЗС РФ і нібито має значний вплив у відомстві, а на кілька ключових посад там були призначені її близькі знайомі. Крім цього, журналісти знайшли номер телефону Полякової та за допомогою додатку побачили, як вона записана в телефонах інших людей — «Світлана Лаврова» або «Лаврова Світлана», однак у державних базах даних у неї прізвище Полякова.

Розслідувачі виявили, що, крім роботи в МЗС, жінка займалась бізнесом: до 2012 року була співвласницею ресторану «Консул», який розташований у будівлі Дипакадемії МЗС Росії. За останні пʼять років (з 2015-го до 2020 року) ресторан отримав 97 мільйонів ​​рублів виручки, проте майна у неї нарахували на майже мільярд рублів:

Квартира площею майже 260 квадратних метрів у житловому комплексі «Пречистенка 13» у центрі Москви. Вартість житла важко порахувати через унікальність обʼєкта, однак квартира майже такої ж площі в цьому будинку продається за понад 700 мільйонів рублів (майже $10 мільйонів).

Апартаменти вартістю близько 50 мільйонів рублів в елітному житловому комплексі в Сочі (понад $685 тисяч).

Будинок вартістю близько 57 мільйонів ​​рублів (понад $780 тисяч) у селі Палиці в Московській області.

Автопарк з автомобілів Porsche, дві дорогі машини Mercedes. До 2016 року вона володіла Bentley. Мати Світлани Полякової — пенсіонерка Тамара — теж має Mercedes, у салонах такі коштують понад $270 тисяч.

Також стверджується, що дочка Полякової Поліна володіє кількома компаніями в Лондоні. У тому ж будинку, де зареєстрована компанія, донька Полякової у 2016 році орендувала на 999 років квартиру. За неї вона заплатила 4,4 мілйона фунтів стерлінгів (понад $6 мільйонів). На момент угоди Поліні був 21 рік.

Важные истории / Twitter

Як працівник МЗС Світлана Полякова також має орден від Російської православної церкви(невідомо, чи працює вона досі там і на якій посаді). У Міністерстві закордонних справ проігнорували запит видання, сама Світлана Полякова теж не відповіла на запитання журналістів.

Після цього матеріалу керівниця відділу розслідувань «Фонду боротьби з корупцією» Марія Пєвчих опублікувала відео з донькою Полякової — Поліною Ковальовою.