Мої слова перекрутили: український гімнаст Верняєв пояснив свої погрози змінити громадянство

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Віталій Білокрил / УНІАН

Олімпійський чемпіон, гімнаст Олег Верняєв заявив, що журналісти перекрутили його слова про те, що він пригрозив змінити спортивне громадянство.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Як завжди, з моїх слів донесли не всю інформацію, яку я казав, тому зараз у декількох реченнях висловлю свою думку. По-перше, я народився в Україні, у моєму рідному місті Донецьку, і на Олімпійських іграх в Ріо 2016 року я підіймав стяг своєї країни. Я не збираюсь шантажувати когось своїм переходом до іншої держави та навіть не думав над цим, тим паче з моєю ситуацією з відстороненням», — підкреслив спортсмен.

Він зазначив, що лише висвітлював події у збірній, але його слова «виставили з ганебної сторони». Верняєв також поскаржився, що журналісти не передали його слова про те, як за підтримки президента та міністерства розвивається спорт — було придбано спеціальний дорогий килим, як на Олімпіаді, а також будується новий зал для спортивної гімнастики на базі у «Конча-Заспі».

«Я сподіваюся, що моя ситуація з дискваліфікацією вирішиться, і я зможу повернутись у тренувальний зал і пліч-о-пліч із нашим тренерським штабом та молодими, перспективним хлопцями у збірній підготуватись до Олімпійських ігор у Парижі 2024, повернувши ті традиції у спортивній гімнастиці, коли ми жодного разу не поверталися з Олімпійських ігор без медалей», — заявив Верняєв.