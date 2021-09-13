МОЗ організовує виїзну вакцинацію літніх людей у селах Полтащини
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
У Полтавській області Міністерство охорони здоров’я спільно з ВООЗ і ГО «Батьки за вакцинацію» розпочали пілотний проєкт зі збільшення масштабів вакцинації від коронавірусу серед літніх людей.
Про це інформує пресслужба МОЗ.
Проєкт полягає у тому, аби організувати виїзну вакцинацію літніх людей у селах Полтавщини та перевірити алгоритм такої роботи, щоб надалі масштабувати його на інші області.
У цьому проєкті беруть участь два села — Гаркушинці та Петрівці. Загальна кількість населення в них становить 2 180 людей, з них половина віком від 60 років.
- Станом на 13 вересня в Україні повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли 4 804 204 людини. Одну дозу отримали 5 906 740 людей.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.