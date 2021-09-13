Водії Uber у Нідерландах відтепер вважаються найманими працівниками — рішення суду

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У Нідерландах суд визнав водіїв Uber найманими працівниками — тепер компанія повинна платити їм зарплату відповідно до колективного договору таксистів.

Про це йдеться в постанові суду, яку оголосили на засіданні в понеділок, 13 вересня, пише Time.

Також суд в Амстердамі вирішив стягнути з Uber компенсацію у розмірі €50 тисяч на користь Федерації нідерландських профсоюзів за недотримання трудової угоди.

Профспілка таксистів FNV, яка подала позов, заявила, що задоволена рішенням суду, а от топкерівник Uber у Північній Європі Мауріц Шонфельд сказав, що спантеличений ним.

«Ми знаємо, що переважна більшість водіїв хотіли б продовжувати працювати незалежно. Водії не хочуть поступатися своєю свободою обирати коли, як і з ким вони працюють. Тож в інтересах водіїв ми будемо подавати апеляцію та покращуватимемо нашу платформу в Нідерландах», — заявив він.

Аналогічні справи щодо умов співпраці таксистів з Uber розглядають у Британії, Бельгії та Швейцарії. У Британії суд, зокрема, визнав водіїв, які працюють через платформу, найманими працівниками з правом на мінімальну плату та оплачувану відпустку.