Лукашенко заявив, що планує розмістити на кордоні з Україною російські ЗРК С-400
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на кордоні з Україною планують розгорнути зенітно-ракетні комплекси C-400, які країні поставить Росія.
Про це Лукашенко заявив під час візиту на полігон у рамках військових навчань «Захід-2021».
«Зараз у нас повністю комплексами С-300 перекритий периметр на західному напрямку. Але, як ви знаєте, у нас додався й південний напрямок. Ми з білоруськими генералами і російськими обговорювали цю тему. Нас починають з півдня підігрівати. Ми повинні готуватися — 1 200 кілометрів кордону з Україною, тому нам доведеться закривати і цей периметр [...]. С-400 стануть нам у нагоді», — сказав Лукашенко.
Він додав, що Міноборони Росії пропрацює питання установки комплексів. Також він погодив із Володимиром Путіним список озброєння, яке Білорусь отримає до 2025 року. У списку до 10 літаків, кілька десятків вертольотів, а також ЗРК Тор-М2.
- 9 вересня 2021 року Лукашенко і Путін погодили 28 різних програм з інтеграції обох держав. Росія та Білорусь об’єднають свої ринки газу, нафти та нафтопродуктів. Договір про це планують підписати 1 грудня 2023 року. Також будуть створені єдині макроекономічна політика, платіжна система та грошово-кредитна політика. Путін анонсував і створення єдиного платіжного простору в Росії та Білорусі. Що стосується спільної валюти, то тут Росія та Білорусь поки не дійшли спільної думки.
- Білорусь планує закупити російського озброєння на понад мільярд доларів.