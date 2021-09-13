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У додатку «Дія» зʼявились небіометричні закордонні паспорти

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Міністерство оборони України

У додатку «Дія» почали відображатися небіометричні закордонні паспорти, які видали після 2015 року. Документ підтягнеться автоматично.

Про це розробники повідомили в понеділок, 13 вересня.

Різниця між біометричним закордонним паспортом та небіометричним полягає у тому, що після впровадження безвізового режиму власникам біометричних не потрібні візи для відвідування країн ЄС.

Загалом, у «Дії» доступні такі паспорти:

Паспорт-книжечка не відображається.