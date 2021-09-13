У додатку «Дія» зʼявились небіометричні закордонні паспорти
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Міністерство оборони України
У додатку «Дія» почали відображатися небіометричні закордонні паспорти, які видали після 2015 року. Документ підтягнеться автоматично.
Про це розробники повідомили в понеділок, 13 вересня.
Різниця між біометричним закордонним паспортом та небіометричним полягає у тому, що після впровадження безвізового режиму власникам біометричних не потрібні візи для відвідування країн ЄС.
Загалом, у «Дії» доступні такі паспорти:
- ID-картка;
- біометричний закордонний паспорт;
- небіометричний закордонний, який видали після 2015 року.
Паспорт-книжечка не відображається.
- За серпень і вересень у «Дії» зʼявилася можливість змінити приписку до військкомату онлайн і подати заяву на одруження, а в мобільному додатку для всіх українців став доступним COVID-сертифікат.