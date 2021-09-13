З Афганістану вилетів перший після приходу талібів до влади комерційний рейс

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У понеділок, 13 вересня, зі столиці Афганістану Кабулу вилетів перший після приходу до влади бойовиків руху «Талібан» міжнародний комерційний рейс. Про це повідомляє Yahoo.

У Кабулі вранці приземлився літак «Пакистанських міжнародних авіаліній», а потім вилетів назад у столицю Ісламабад: до Пакистану прилетіли приблизно 70 людей (переважно афганці), які були родичами співробітників міжнародних організацій, таких як Світовий банк. Хтось далі вирушить у Таджикистан. Жінки заявляли, що повернуться назад в Афганістан у тому випадку, якщо ситуація дозволить їм працювати і вільно пересуватися.

Представник «Пакистанських авіаліній» перед цим заявляв, що авіакомпанія прагне відновити регулярні комерційні перевезення, але ще зарано говорити, як часто будуть виконуватися рейси між двома столицями.

Зазначимо, що минулого тижня авіакомпанія Qatar Airways виконала кілька чартерних рейсів з Кабулу, на яких були переважно іноземці та афганці, які пропустили евакуацію. Перед цим, 3 вересня, афганська авіакомпанія відновила внутрішні рейси.

Пасажирські зали, повітряні мости та технічна інфраструктура були сильно пошкоджені після вторгнення талібів у Кабул 15 серпня, коли тисячі людей штурмували аеропорт у надії виїхати з країни. Після цього «Талібан» намагався відновити роботу аеропорту за технічної допомоги Катару та інших країн.