В Україні за добу понад 2 тисячі нових хворих на ковід. Вакцинували від нього майже 75 тисяч людей

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В Україні за добу 11 вересня виявили 2 196 нових хворих на коронавірус, вакцинували від нього 74 444 людини.

Про це вранці 12 вересня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих виявили у місті Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях. Також за минулу добу померли від коронавірусу 22 людини, 499 одужали, а шпиталізували 1 257.

Загалом з початку пандемії в Україні виявили коронавірус у 2 316 619 людей. Померли 54 342, а побороли його 2 221 110.

Що стосується вакцинації, то 11 вересня зробили 74 444 щеплення. Всього в Україні вакцинували 5 889 812 людей, з них отримали обидві дози — 4 775 986.