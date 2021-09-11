Без опадів та з теплом: прогноз погоди на неділю
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay / Daniel Borker
У неділю, 12 вересня в Україні не буде опадів, а максимальна температура повітря становитиме +27 °С.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
«За рахунок впливу поля підвищеного атмосферного тиску завтра, 12 вересня, опадів не очікуємо, лише в Криму місцями невеликий короткочасний дощ», — йдеться у прогнозі.
Вночі та вранці в Карпатах подекуди туман. Вітер переважно північний, 5 — 10 м/с.
Температура вночі становитиме +8...+13 °С, у південній частині місцями +14...+17 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22...+27 °С, а на високогірʼї Карпат і в горах Криму – +16...+18 °С.
У Києві в неділю без опадів, температура вночі +11...+13 °С, а вдень +23...+25 °С.
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