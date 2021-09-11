Без осадков и с теплом: прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье, 12 сентября в Украине не будет осадков, а максимальная температура воздуха составит +27 °С.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
«За счет воздействия поля повышенного атмосферного давления завтра, 12 сентября, осадков не ожидаем, лишь в Крыму местами небольшой кратковременный дождь», — говорится в прогнозе.
Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер преимущественно северный, 5 — 10 м/с.
Температура ночью +8... +13 °С, в южной части местами +14... +17 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +22... +27 °С, а на высокогорье Карпат и в горах Крыма — +16... +18 °С.
В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью +11...+13 °С, а днем +23... +25 °С.
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