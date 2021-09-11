Після втечі до Варшави білоруська атлетка Тимановська подала заяву на отримання польського громадянства
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Кристина Тимановская
Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яка втекла до Варшави, має намір отримати польське громадянство і представляти цю країну на міжнародних змаганнях.
Про це вона заявила виданню Welt am Sonntag, пише Deutsche Welle.
«Я вже подала документи. Мій план — якнайшвидше почати виступати за Польщу», — зазначила Тимановська.
Зараз дівчина живе у Варшаві разом із чоловіком, який теж втік з Білорусі. Вона розповідає, що більше не має «нормального життя» — цілодобово перебуває під охороною і не може просто так вийти в місто.
Зараз повсякденне життя подружжя складається переважно із зустрічей з представниками влади чи лікарем. Утім, Тимановська не шкодує про свій переїзд до Польщі.
«Я думаю, що це був правильний шлях. Можливо, я була надто емоційна в деякі моменти», — сказала вона. Атлетка зазначила, що наразі не може уявити собі повернення до Білорусі, зокрема щоб побачити родину.
- 1 серпня стало відомо, що з олімпійського Токіо намагаються вивезти білоруську спортсменку Христину Тимановську через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про халатність тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. У аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатися в Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня Тимановську відвезли в посольство Польщі, де запропонували візу та продовження спортивної карʼєри. Згодом атлетка заявила, що змінить спортивне громадянство, аби виступати за Польщу.