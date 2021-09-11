Після втечі до Варшави білоруська атлетка Тимановська подала заяву на отримання польського громадянства

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Facebook / Кристина Тимановская

Білоруська спортсменка Христина Тимановська, яка втекла до Варшави, має намір отримати польське громадянство і представляти цю країну на міжнародних змаганнях.

Про це вона заявила виданню Welt am Sonntag, пише Deutsche Welle.

«Я вже подала документи. Мій план — якнайшвидше почати виступати за Польщу», — зазначила Тимановська.

Зараз дівчина живе у Варшаві разом із чоловіком, який теж втік з Білорусі. Вона розповідає, що більше не має «нормального життя» — цілодобово перебуває під охороною і не може просто так вийти в місто.

Зараз повсякденне життя подружжя складається переважно із зустрічей з представниками влади чи лікарем. Утім, Тимановська не шкодує про свій переїзд до Польщі.

«Я думаю, що це був правильний шлях. Можливо, я була надто емоційна в деякі моменти», — сказала вона. Атлетка зазначила, що наразі не може уявити собі повернення до Білорусі, зокрема щоб побачити родину.