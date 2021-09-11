РНБО на наступному засіданні розгляне «банкопад» і його наслідки
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Юлія Вебер / «Бабель»
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що РНБО на наступному засіданні розгляне ситуацію зі зловживаннями в банківському секторі в 2014-2017 роках.
Про це він розповів на конференції YES Brainstorming, передає Інтерфакс-Україна.
«Прозвучало прізвище Ігоря Коломойського. Так, я можу сказати, якби не було б спільників у Нацбанку, він не міг би нічого робити [...]. Триває це зараз? Мені складно сказати, але певні речі, які відбуваються в банківській системі, не дивують. 96 млрд гривень ми з вами заплатили з наших власних грошей за ситуацію, коли якісь власники щось там недодають», — сказав Данілов.
За його словами, президент Володимир Зеленський доручив РНБО зʼясувати, як «трапилося, що грошей немає, а олігархи зʼявилися після «банкопаду».
- 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні закон про олігархів. Спікер Ради Разумков тоді пообіцяв внести правки до законопроєкту, щоб позбавити РНБО права визначати, хто є олігархом.
- Секретар РНБО Данилов заявив, що олігархи на тлі законопроєкту почали самі відмовлятися від активів. Конкретних прізвищ він не назвав.
- Міністр юстиції заявив, що критеріям, за якими можуть внести в реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.
- 10 вересня закон про олігархів відправили до Венеціанської комісії.