РНБО на наступному засіданні розгляне «банкопад» і його наслідки

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Юлія Вебер / «Бабель»

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що РНБО на наступному засіданні розгляне ситуацію зі зловживаннями в банківському секторі в 2014-2017 роках.

Про це він розповів на конференції YES Brainstorming, передає Інтерфакс-Україна.

«Прозвучало прізвище Ігоря Коломойського. Так, я можу сказати, якби не було б спільників у Нацбанку, він не міг би нічого робити [...]. Триває це зараз? Мені складно сказати, але певні речі, які відбуваються в банківській системі, не дивують. 96 млрд гривень ми з вами заплатили з наших власних грошей за ситуацію, коли якісь власники щось там недодають», — сказав Данілов.

За його словами, президент Володимир Зеленський доручив РНБО зʼясувати, як «трапилося, що грошей немає, а олігархи зʼявилися після «банкопаду».