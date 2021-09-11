Голова ОП Єрмак: Росія вже почала використовувати «Північний потік — 2» як зброю проти України

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія вже почала використовувати газопровід «Північний потік — 2» як зброю проти України.

Про це він розповів на конференції YES Brainstorming у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми вважаємо, що вже сьогодні можна говорити про те, що Росія почала використовувати Nord Stream як зброю проти України. Якщо ви мали можливість вчора побачити ціни, за даними біржі IC Future під час торгів ціна жовтневого фʼючерса на газ на індекс TTF перевищила 700 доларів за тисячу кубометрів на максимум, досягнувши 57,25 євро за МВт/год», — сказав Єрмак.

Він нагадав, що США під час візиту президента Володимира Зеленського пообіцяли Україні конкретні кроки у разі запуску російського газопроводу, але ці обіцянки повинні «лягти на папір».

«Сьогодні Україна змушена вірити не словам, а реальним крокам», — додав Єрмак.

Також він зазначив, що питання «Північного потоку — 2» і транзиту газу через Україну варто розглядати в «нормандському форматі».

«І тому вже кілька разів я говорив про це з колегами «нормандського формату». Ми вважаємо абсолютно логічним додати до таких важливих питань, як припинення вогню, загальне врегулювання конфлікту [на Донбасі]», — пояснив Єрмак.