Microsoft відтермінувала вихід співробітників у офіси на «невизначену дату»

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Компанія Microsoft знову відтермінувала вихід своїх співробітників в офіси. Там планували повернутися на роботу з 4 жовтня.

Про це пише пресслужба компанії.

Там зазначили, що більше не будуть встановлювати конкретну дату повернення до офлайн-роботи через непередбачуваність пандемії.

«Ми планували, що 4 жовтня стане першою можливою датою для повного відкриття штабу Microsoft в Редмонді та інших офісів у США. Але ми змінили плани», — визнали в Microsoft.

У компанії наголосили, що під час ухвалення рішення про повернення в офіси будуть керуватися рекомендаціями органів охорони здоров’я. Також там планують оголосити про перехідний період за 30 днів до дати ймовірного початку офлайн-роботи, щоб співробітники підготувалися до завершення віддаленої роботи.