На Донбасі бойовики тимчасово закриють пункти пропуску з Росією — возитимуть людей на вибори до Держдуми

Новини

Пресслужба Міноборони Росії

Бойовики на Донбасі закриють пункти пропуску на кордоні з Росією 17—19 вересня через те, що через неконтрольовану ділянку українського кордону місцевих жителів возитимуть у Ростовську область голосувати на виборах до Держдуми РФ.

Про це у Facebook пише Східна правозахисна група.

Там зазначили, що 17—19 вересня через пункти пропуску пускатимуть лише тих, хто їде голосувати з російським паспортом. Тих, хто не матиме паспорта РФ або їде в Росію з іншою метою, не пускатимуть.

«НВФ «ЛНР» і «ДНР» вже дали команду місцевим перевізникам, щоб скасовували рейси на 17, 18, 19 вересня», — розповіли правозахисники.

Також цю інформацію підтвердили в ГУР Міноборони України. Там повідомили, що всіх бойовиків готують до голосування на російських виборах.

«З огляду на рівень «дисципліни» та «відповідальності» підлеглих «бійців» і побоюючись «небажаних ексцесів», російські окупанти проводять «навчально-тренувальні» вибори. Суть цього «ноу-хау» полягає у примушенні місцевих вояків зареєструватися на вибори, заповнивши відповідні електронні заявки, й у тренуванні з прибуття до виборчих дільниць для «вільного волевиявлення», — розповіли у відомстві.