Рада закликала світ тиснути на Росію для припинення репресій проти кримських татар

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Верховна Рада засудила обшуки і затримання кримських татар і закликала світову спільноту тиснути на Росію з метою припинення репресій.

За відповідне звернення у пʼятницю проголосували 293 нардепи.

Нардепи закликали міжнародне співтовариство під час двосторонніх та багатосторонніх контактів з Росією наполягати на припиненні незаконного переслідування представників корінного кримськотатарського народу та на виконанні Наказу Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року щодо зняття незаконної заборони на функціонування Меджлісу кримськотатарського народу.

Також парламент закликав приєднатись до декларації «Кримської платформи», підписаної 23 серпня у Києві, і нарощувати зусилля, спрямовані на деокупацію Криму. Також іноземні країни просять провести в парламентських асамблеях, парламентах слухання щодо останніх злочинних дій Росії та притягнення її до міжнародно-правової відповідальності із залученням механізмів Кримської платформи, зокрема Міжпарламентської координаційної ради Кримської платформи.

Крім того, своєю чергою, парламент назвав цинічним викраденням і незаконним затриманням кримських татар, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Нардепи вважають, що це розправою над учасниками «Кримської платформи» та представниками кримськотатарського народу і демонструє зневагу держави-агресора Росії до міжнародного правопорядку.

«Чергові злочинні акти переслідування окупаційною владою Російської Федерації представників Меджлісу кримськотатарського народу є частиною системної політики держави-окупанта зі зміни демографічного складу населення і витіснення корінного кримськотатарського народу з Криму, яка становить загрозу для самого його існування і потребує рішучої відповіді міжнародного співтовариства», — йдеться у заяві.