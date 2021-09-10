Twitter анонсувала нову функцію, що дозволяє обліковим записам маркувати себе як «хороших ботів»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Videvo
Соціальна мережа Twitter анонсувала нову функцію, що дозволяє обліковим записам ідентифікувати себе як «хороших ботів», додаючи відповідний ярлик у свій профіль.
Про це повідомляє BBC.
Компанія наводить кілька прикладів «хороших ботів»: наприклад, облікові записи, які діляться оновленнями щодо вакцинації, інформацією про сейсмічну активність або матеріалами з державних музеїв.
Цю функцію запускають для невеликого числа облікових записів, для всіх ця функція має зʼявитись до кінця року. Додання ярлика не є обовʼязковим.
Twitter провела попередній перегляд системи у травні, намагаючись дати людям більше інформації, як відрізнити автоматизовані облікові записи від ботів. Компанія вважає, що ярлики підвищать легітимність таких акаунтів і зміцнять довіру та прозорість серед їхньої аудиторії.
Боти часто асоціюються з дезінформацією на платформах соціальних мереж і викликають серйозний головний біль для компанії. За останні роки Twitter видалила десятки мільйонів облікових записів через підозри у спамі. Однак компанія вважає, що деякі боти позитивно впливають на платформу та її користувачів.
- 20 травня Twitter відновила у своїй соцмережі верифікацію акаунтів. Її прибрали в листопаді 2017 року після підтвердження профілю ультраправого активіста й організатора маршу «Обʼєднаних правих» у Шарлоттсвіллі. Він закінчився загибеллю трьох людей. Уже в серпні Twitter зупинила верифікацію профілів — «прапорці» помилково отримали кілька ботів.