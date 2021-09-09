Пожежа у костелі Святого Миколая: при Мінкультури створять робочу групу, яка контролюватиме витрати на ремонт

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Єпископ Віталій Кривицький / Facebook

При Міністерстві культури створять робочу групу, яка буде контролювати роботи, підрядників, гроші та інформувати українців про хід реставрації костелу Святого Миколая, який постраждав від пожежі.

Про це 9 вересня у Facebook написав засновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін, який пожертвував 1 мільйон гривень на відновлення костьолу.

У робочу групу увійдуть і представники від бізнесу. Весь юридичний супровід понад 20 компаній, які пожертвували кошти на ремонт, довірили юристу Масі Найєму.

Експертиза, після якої у костелі можна буде почати ремонтні роботи, буде готова на початку жовтня. Станом на 5 вересня на ремонт костьолу бізнес та небайдужі зібрали майже 30 мільйонів гривень, потрібно 75.

Загоряння в костелі Святого Миколая сталося 3 вересня між першим і другим поверхами, вогонь швидко поширився на покрівлю будівлі. Інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 21:49, о 22:40 пожежу локалізували, а станом на 23:00 відкритого вогню всередині костелу вже не було.