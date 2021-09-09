Moderna оголосила про розробку комбінованої вакцини від коронавірусу та грипу

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Американська компанія Moderna заявила, що розробляє однодозову вакцину, яка поєднує в собі бустерну дозу проти COVID-19 й укол проти грипу.

Про це повідомляє Reuters.

«Нашим пріоритетом номер один зараз є виведення на ринок вакцини проти респіраторних захворювань, яку ми плануємо тривалий час адаптувати та оновлювати», — сказав головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель. Компанія обіцяє представити оновлену інформацію про свій асортимент вакцин пізніше.